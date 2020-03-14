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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:18
шото чела не слышно, которого по тлф разводили
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v57
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:29
v57 написав:шото чела не слышно, которого по тлф разводили
Аккаунт от форума тоже видимо увели
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Chicheva
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:52
PUMB написав:К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".
Хотелось бы заметить, что ПУМБ работает с Простир, как минимум, с декабря 2018, принимая карты в АТМ и POS...
Зы: это не говорит о наличии переводов
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qwe_ua
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:24
vitaliy_berdinskikh написав: v57 написав:
а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10
Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?
Получилось обменять? У меня вот нет обмена, как попасть в бету?
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Maksi2
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:58
Maksi2 написав:Получилось обменять? У меня вот нет обмена, как попасть в бету?
Напишите в обратную связь в приложении, больше шансов
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qwe_ua
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