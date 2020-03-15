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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2468246924702471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 790
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:29

Re: ПУМБ

v57 написав:шото чела не слышно, которого по тлф разводили
Аккаунт от форума тоже видимо увели
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:52

Re: ПУМБ

PUMB написав:К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".

Хотелось бы заметить, что ПУМБ работает с Простир, как минимум, с декабря 2018, принимая карты в АТМ и POS...

Зы: это не говорит о наличии переводов :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  v57 написав:а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10 :)

Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?

Получилось обменять? У меня вот нет обмена, как попасть в бету?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:58

Re: ПУМБ

Maksi2 написав:Получилось обменять? У меня вот нет обмена, как попасть в бету?


Напишите в обратную связь в приложении, больше шансов
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:58

  v57 написав:шото чела не слышно, которого по тлф разводили

и интернет украли тоже ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:18

  Maksi2 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  v57 написав:а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10 :)

Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?

Получилось обменять? У меня вот нет обмена, как попасть в бету?


Здравствуйте. Мы можем добавить вас в бета-версию приложения. Если опция интересна, то напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения свой мейл, который используется на телефоне, платформу самого телефона и ваше ФИО.
PUMB
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  #<1 ... 2468246924702471
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