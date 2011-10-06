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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2469247024712472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 790
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08

  ukrprom2014 написав:Игорь Алексеевич
В Киеве отделение на Шулявке - выдали без предзаказа сумму с 2мя нулями.


якраз на обід вистачить :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:57

Re: ПУМБ

  greenozon написав:на обід

Обіда не буде, бо кабаки усі на караантині.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:14

Re: ПУМБ

ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:на обід

Обіда не буде, бо кабаки усі на караантині.
А у Львові частина продовжує працювати, незважаючи на вчорашні заяви про закриття :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:21

Лимиты по P2P всеКАРТА

Добрый день, PUMB, подскажите, пожалуйста, каковы ограничения на исходящие платежи по номеру карты на карты как ПУМБ, так и других банков для пакетов всеКАРТА (отдельно по каждой карте и/или по всем вместе, т.к. у меня две всеКАРТЫ).
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Esq
https://retail.pumb.ua/Content/CmsFile/ ... %D0%9A.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:23

Re: ПУМБ

Есть ли ограничения на снятие грн по депозит "Вильный"?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:32



Спасибо, оно!
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:44

  varlo написав:Есть ли ограничения на снятие грн по депозит "Вильный"?

нет
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  Кочевник написав:Щойно сплатив смартфоном з ПУМБой і надійшло повідомлення:
Вітаємо!
Перша оплата Вашою карткою Mastercard від ПУМБ за допомогою смартфону вдало проведена.

Кешбек 25 грн буде нараховано вже наступного робочого дня.

Продовжуйте далі!

Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011р.

А для участі в акції сплатити за КС у його додатку через Гуглпей можна, така оплата буде зарахована? Бо NFC не маю у смарті...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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