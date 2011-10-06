якраз на обід вистачить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08
якраз на обід вистачить
+50грн !
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:57
Re: ПУМБ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:14
Re: ПУМБ
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:21
Лимиты по P2P всеКАРТА
Добрый день, PUMB, подскажите, пожалуйста, каковы ограничения на исходящие платежи по номеру карты на карты как ПУМБ, так и других банков для пакетов всеКАРТА (отдельно по каждой карте и/или по всем вместе, т.к. у меня две всеКАРТЫ).
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:12
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:23
Re: ПУМБ
Есть ли ограничения на снятие грн по депозит "Вильный"?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:32
Спасибо, оно!
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:44
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:41
А для участі в акції сплатити за КС у його додатку через Гуглпей можна, така оплата буде зарахована? Бо NFC не маю у смарті...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
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