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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:30
Re: ПУМБ
ПУМБ валюту отдал по предзаказу. Одесса, сумма 1000$.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:05
Re: ПУМБ
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:08
Так что, получается "Фонд Рината Ахметова" - единственный нормальный банк на моменте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:17
Re: ПУМБ
І новеньку швидку бачив у Львові. А інші "патріоти", що поробляють?
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:02
Вопросы по ВСЕкарта в UAH и USD.
1. Открытие и обслуживание именных карт бесплатное?
2. MC или Visa? Контакт или безконтакт для бесплатных?
3. ИБ сэп и оплата коммуналки без комиссии? Гиоц, газенерджи, КТЭ есть?
4. Не нужно делать количество покупок для безкомиса?
Спасибо!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11
Re: ПУМБ
Халява, Сэр, карты и обслуживание. Сэп платно
, Коммуналка, вероятно, платно.
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