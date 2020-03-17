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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2471247224732474>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 790
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:30

Re: ПУМБ

ПУМБ валюту отдал по предзаказу. Одесса, сумма 1000$.
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:05

Re: ПУМБ

  George написав:ПУМБ валюту отдал по предзаказу.

Новыми хрустящими купюрами.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:08

Так что, получается "Фонд Рината Ахметова" - единственный нормальный банк на моменте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:17

Re: ПУМБ

Вкладчик1234 написав:Так что, получается "Фонд Рината Ахметова" - единственный нормальный банк на моменте?
І новеньку швидку бачив у Львові. А інші "патріоти", що поробляють?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:02

Вопросы по ВСЕкарта в UAH и USD.

1. Открытие и обслуживание именных карт бесплатное?
2. MC или Visa? Контакт или безконтакт для бесплатных?
3. ИБ сэп и оплата коммуналки без комиссии? Гиоц, газенерджи, КТЭ есть?
4. Не нужно делать количество покупок для безкомиса?

Спасибо!
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11

Re: ПУМБ

freelanc написав:Вопросы по ВСЕкарта в UAH и USD.

1. Открытие и обслуживание именных карт бесплатное?
2. MC или Visa? Контакт или безконтакт для бесплатных?
3. ИБ сэп и оплата коммуналки без комиссии? Гиоц, газенерджи, КТЭ есть?
4. Не нужно делать количество покупок для безкомиса?

Спасибо!
Халява, Сэр, карты и обслуживание. Сэп платно
, Коммуналка, вероятно, платно.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:53

Re: ПУМБ

Комуналка через кабінет без комісії з карток ПУМБ, якщо надавач послуг є в переліку.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:21

  qwe_ua написав:Коммуналка, вероятно, платно.

Не платно, а геморно - тут щомісяця ниття про ліміти хаба і його дружність та підтримки до користувача.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:15

Re: ПУМБ

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.

https://biz.censor.net.ua/n3182415
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:55

  ruvex написав:
АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.

https://biz.censor.net.ua/n3182415

А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють. Вважаю, що сторно комісії - це не підняття лімітів, могли б піти на зустріч.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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