1. Открытие и обслуживание именных карт бесплатное? 2. MC или Visa? Контакт или безконтакт для бесплатных? 3. ИБ сэп и оплата коммуналки без комиссии? Гиоц, газенерджи, КТЭ есть? 4. Не нужно делать количество покупок для безкомиса?
1. Открытие и обслуживание именных карт бесплатное? 2. MC или Visa? Контакт или безконтакт для бесплатных? 3. ИБ сэп и оплата коммуналки без комиссии? Гиоц, газенерджи, КТЭ есть? 4. Не нужно делать количество покупок для безкомиса?
Спасибо!
Халява, Сэр, карты и обслуживание. Сэп платно , Коммуналка, вероятно, платно.
АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт. Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.
АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт. Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.
А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють. Вважаю, що сторно комісії - це не підняття лімітів, могли б піти на зустріч.