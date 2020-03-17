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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2471247224732474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 790
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:02

Re: ПУМБ

  klug написав:А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють.

А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов.
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Flamingo
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