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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2471247224732474 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 790 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 87 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 210 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 186 Всього голосів : 790 Додано: Сер 18 бер, 2020 22:02 Re: ПУМБ klug написав: А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють. А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють.

А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов. А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4208 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 бер, 2020 00:02 Flamingo написав: klug написав: А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють. А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють.

А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов. А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов.

Написав на e-mail (підтверджений у PUMB Online) - відповіли, що будуть розмовляти лише голосом і запитали, куди мені подзвонити (це при тому, що у я їм у листі навів IBAN рахунку, ПІБ так РНОКПП - достатньо даних, щоб знайти номер клієнта у базі), написав у чат, авторизувавшись у веб-версії PUMB Online (я так розумію, що саме це ви називаєте "десктопним кабінетом") за годину до кінця операційного часу - не відповіли взагалі. Тож у відділення усе одно доведеться йти розбиратись, що там за дівоче прізвище номера паспорта вони мовчки вписали в анкету, а от чи піднімати у відділенні питання про сторно я ще не вирішив, бо можу зламати їм мозок або собі нерви. Написав на e-mail (підтверджений у PUMB Online) - відповіли, що будуть розмовляти лише голосом і запитали, куди мені подзвонити (це при тому, що у я їм у листі навів IBAN рахунку, ПІБ так РНОКПП - достатньо даних, щоб знайти номер клієнта у базі), написав у чат, авторизувавшись у веб-версії PUMB Online (я так розумію, що саме це ви називаєте "десктопним кабінетом") за годину до кінця операційного часу - не відповіли взагалі. Тож у відділення усе одно доведеться йти розбиратись, що там за дівоче прізвище номера паспорта вони мовчки вписали в анкету, а от чи піднімати у відділенні питання про сторно я ще не вирішив, бо можу зламати їм мозок або собі нерви. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4202 З нами з: 18.08.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2471247224732474 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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