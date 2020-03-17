klug написав:А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють.
А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов.
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klug написав:А от за сторнуванням тех. овера мене відправили до відділення: не зміг вирішити поштою, ні у чаті, ні дзвінком на сайті. Щоправда, вони хочуть від мене секретне слово, яке я або задав у 2014-му або не задавав взагалі. Завтра доведеться таки йти розбиратись до відділення, поки вони взагалі ще працюють.
А Вы какой почтой пользовались? E-mail'ом? Я всегда в своем десктопном кабинете пишу (текстовку беру с предыдущего отправленного аналогичного сообщения, меняя только дату и сумму). Как правило к вечеру (если написал с утра) или на следующий день (если писал днем) все уже возвращено взад. И никаких секретных слов.
Написав на e-mail (підтверджений у PUMB Online) - відповіли, що будуть розмовляти лише голосом і запитали, куди мені подзвонити (це при тому, що у я їм у листі навів IBAN рахунку, ПІБ так РНОКПП - достатньо даних, щоб знайти номер клієнта у базі), написав у чат, авторизувавшись у веб-версії PUMB Online (я так розумію, що саме це ви називаєте "десктопним кабінетом") за годину до кінця операційного часу - не відповіли взагалі. Тож у відділення усе одно доведеться йти розбиратись, що там за дівоче прізвище номера паспорта вони мовчки вписали в анкету, а от чи піднімати у відділенні питання про сторно я ще не вирішив, бо можу зламати їм мозок або собі нерви.