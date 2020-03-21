Квесторе_поверніться написав:Це якесь знущання..а підвищення %
https://news.finance.ua/ru/news/-/46746 ... ya-fizlits
ви цьому не раді ? чи як
чи ви просто вклались під менші проценти ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 17:07
ви цьому не раді ? чи як
чи ви просто вклались під менші проценти ?
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Додано: Суб 21 бер, 2020 18:52
Не радий. Чекаю більш серйозного руху вверх.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 21:18
Як швидко змінюєте погляд... Ще якийсь місяць назад заганяли людей, під менший процент.
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:29
Re: ПУМБ
Це де? Непамятаю.
Хіба стовпитися під 14,5 в Сосіс банці на всякий пожарний.
Але хто знав шо світова криза посуне.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 бер, 2020 06:18
разве ставка нбу и ставки депо и кредита также рассматривались? Все счастливо указывали что ВСЕ будет хорошо,но на рынке банки сами решают какой ресурс им удобнее,благо пандемия немного расшевелила одноклеточных и пошло немного движение
никому не верю
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:22
Все знали
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:11
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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