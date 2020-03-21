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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2473247424752476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:07

  Квесторе_поверніться написав:Це якесь знущання..а підвищення %
https://news.finance.ua/ru/news/-/46746 ... ya-fizlits

ви цьому не раді ? чи як
чи ви просто вклались під менші проценти ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:52

  Ananas1start написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це якесь знущання..а підвищення %
https://news.finance.ua/ru/news/-/46746 ... ya-fizlits

ви цьому не раді ? чи як
чи ви просто вклались під менші проценти ?

Не радий. Чекаю більш серйозного руху вверх.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Ananas1start написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це якесь знущання..а підвищення %
https://news.finance.ua/ru/news/-/46746 ... ya-fizlits

ви цьому не раді ? чи як
чи ви просто вклались під менші проценти ?

Не радий. Чекаю більш серйозного руху вверх.


Як швидко змінюєте погляд... Ще якийсь місяць назад заганяли людей, під менший процент.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:29

Re: ПУМБ

  jay2004 написав:Як швидко змінюєте погляд... Ще якийсь місяць назад заганяли людей, під менший процент.

Це де? Непамятаю.
Хіба стовпитися під 14,5 в Сосіс банці на всякий пожарний.
Але хто знав шо світова криза посуне.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 06:18

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Як швидко змінюєте погляд... Ще якийсь місяць назад заганяли людей, під менший процент.

Це де? Непамятаю.
Хіба стовпитися під 14,5 в Сосіс банці на всякий пожарний.
Але хто знав шо світова криза посуне.
разве ставка нбу и ставки депо и кредита также рассматривались? Все счастливо указывали что ВСЕ будет хорошо,но на рынке банки сами решают какой ресурс им удобнее,благо пандемия немного расшевелила одноклеточных и пошло немного движение
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:22

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Як швидко змінюєте погляд... Ще якийсь місяць назад заганяли людей, під менший процент.

Це де? Непамятаю.
Хіба стовпитися під 14,5 в Сосіс банці на всякий пожарний.
Але хто знав шо світова криза посуне.

Все знали
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:11

Re: ПУМБ

  Stringer написав:Все знали

Але не знали коли саме.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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