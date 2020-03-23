Ну как бы не первым из крупных, а вторым , первой таки Сима повысила пролонгацию и переразмещение баксовых вкладов причем сразу на год, а не на 3 мес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:03
Ну как бы не первым из крупных, а вторым , первой таки Сима повысила пролонгацию и переразмещение баксовых вкладов причем сразу на год, а не на 3 мес.
Мои рефералки:
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:05
у Пумб більш оптимістично дивляться на проблему
никому не верю
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:35
Сима - это Укрэксимбанк?
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:41
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:45
Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 18:45
oksana--61
Во Львове катаклизм.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 18:46
Re: ПУМБ
Можливо коли Ви сказали про 10000., касир подумав про долари.
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:46
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Додано: Пон 23 бер, 2020 19:31
Квесторе_поверніться
Та може і не було ніякого Львова?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 07:08
Re: ПУМБ
Короновирус головного мозга работников банка. Разлетелось со скоростью письма Пирожковой.
С 23 в корне поменялось отношение к выдаче депо по сроку.
Пример ГЛОБУСА. 20-го я спокойно снял депо с карты, а 23 мне влепили пролонгацию и ЗАЖАЛИ ПРОЦЕНТЫ с 01-по 22. Скорее бы ВА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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