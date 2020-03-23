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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2475247624772478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:03

  _PORT_UA написав:Пумб первым из крупных банков сделал по нынешним меркам депо ставки. Жаль, что только на вклады на 3 мес.

Ну как бы не первым из крупных, а вторым ;), первой таки Сима повысила пролонгацию и переразмещение баксовых вкладов причем сразу на год, а не на 3 мес.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:05

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Пумб первым из крупных банков сделал по нынешним меркам депо ставки. Жаль, что только на вклады на 3 мес.

Ну как бы не первым из крупных, а вторым ;), первой таки Сима повысила пролонгацию и переразмещение баксовых вкладов причем сразу на год, а не на 3 мес.
у Пумб більш оптимістично дивляться на проблему
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:35

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Пумб первым из крупных банков сделал по нынешним меркам депо ставки. Жаль, что только на вклады на 3 мес.

Ну как бы не первым из крупных, а вторым ;), первой таки Сима повысила пролонгацию и переразмещение баксовых вкладов причем сразу на год, а не на 3 мес.

Сима - это Укрэксимбанк?
a1954itsenko
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:41

  Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96

Спокойно сегодня сняла с карты в банкомате ПУМБа 10 000 грн. Правда за два раза.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:45

  oksana--61 написав:
  Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96

Спокойно сегодня сняла с карты в банкомате ПУМБа 10 000 грн. Правда за два раза.

Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:45

oksana--61
Во Львове катаклизм.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:46

Re: ПУМБ

Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96
Можливо коли Ви сказали про 10000., касир подумав про долари.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:46

  ukrprom2014 написав:oksana--61
Во Львове катаклизм.

Шо за клізм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:31

Квесторе_поверніться
Та може і не було ніякого Львова?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 07:08

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?


Короновирус головного мозга работников банка. Разлетелось со скоростью письма Пирожковой.
С 23 в корне поменялось отношение к выдаче депо по сроку.
Пример ГЛОБУСА. 20-го я спокойно снял депо с карты, а 23 мне влепили пролонгацию и ЗАЖАЛИ ПРОЦЕНТЫ с 01-по 22. Скорее бы ВА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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