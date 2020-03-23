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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2476247724782479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:57

Re: ПУМБ

Киевское отделение на Индустриальной(Гетьмана) - всё :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:04

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?


Короновирус головного мозга работников банка. Разлетелось со скоростью письма Пирожковой.
С 23 в корне поменялось отношение к выдаче депо по сроку.
Пример ГЛОБУСА. 20-го я спокойно снял депо с карты, а 23 мне влепили пролонгацию и ЗАЖАЛИ ПРОЦЕНТЫ с 01-по 22. Скорее бы ВА.


уже ва и фонда не будет. если ляжет банковская система, то будет сценарий 90-х. кто не в курсе спросите у того поколения с книжками от сбербанка, пока они ещё не сделали кони от вируса. у них до сих пор эти книжки лежат в шкатулках на видном месте. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:25

Re: ПУМБ

а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:28

  kolyuchy написав:а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят


приватовская раньше себмания была без комис.
я перекидываю сейчас из пумба на форвард. а из форварда на приват.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:36

  kolyuchy написав:а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят

пакет послуг «всеКАРТА»
Переказ коштів з рахунку клієнта в ПУМБ на картку іншого банку України (за виключенням банку ПУМБ) через сайт «ПУМБ Оnline» входить до вартості обслуговування пакета послуг
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:51

  kolyuchy написав:а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят

Из ПУМБонлайн Всекарта - будет без комиссий.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?


Короновирус головного мозга работников банка. Разлетелось со скоростью письма Пирожковой.
С 23 в корне поменялось отношение к выдаче депо по сроку.
Пример ГЛОБУСА. 20-го я спокойно снял депо с карты, а 23 мне влепили пролонгацию и ЗАЖАЛИ ПРОЦЕНТЫ с 01-по 22. Скорее бы ВА.


уже ва и фонда не будет. если ляжет банковская система, то будет сценарий 90-х. кто не в курсе спросите у того поколения с книжками от сбербанка, пока они ещё не сделали кони от вируса. у них до сих пор эти книжки лежат в шкатулках на видном месте. :roll:

Провокатор хренов, жулик укравший наши деньги в дельте, все никак не уймётся :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18

Re: ПУМБ

  Stringer написав:Провокатор хренов, жулик укравший наши деньги в дельте, все никак не уймётся


а еще этот жулик при кризисе в 2015г. хорошо заработал на процентах под 60% годовых у фидобанка.))
кто тогда этого провокатора послушал в первые дни акции фидо, то тоже вышел из банка с мешками бабла :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:23

Re: ПУМБ

Спасибо всем ответившим!
Кажется вспомнил - я кидал с груши. Сейчас осталась одна депозитка. А она похоже с комиссом.
kolyuchy
 
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