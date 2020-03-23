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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:57
Киевское отделение на Индустриальной(Гетьмана) - всё
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:04
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?
Короновирус головного мозга работников банка. Разлетелось со скоростью письма Пирожковой.
С 23 в корне поменялось отношение к выдаче депо по сроку.
Пример ГЛОБУСА. 20-го я спокойно снял депо с карты, а 23 мне влепили пролонгацию и ЗАЖАЛИ ПРОЦЕНТЫ с 01-по 22. Скорее бы ВА.
уже ва и фонда не будет. если ляжет банковская система, то будет сценарий 90-х. кто не в курсе спросите у того поколения с книжками от сбербанка, пока они ещё не сделали кони от вируса. у них до сих пор эти книжки лежат в шкатулках на видном месте.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:25
а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят
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kolyuchy
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:28
kolyuchy написав:
а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят
приватовская раньше себмания была без комис.
я перекидываю сейчас из пумба на форвард. а из форварда на приват.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:36
kolyuchy написав:
а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят
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Переказ коштів з рахунку клієнта в ПУМБ на картку іншого банку України (за виключенням банку ПУМБ) через сайт «ПУМБ Оnline» входить до вартості обслуговування пакета послуг
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:51
kolyuchy написав:
а из ПУМБа можно как-то бесплатно отпарвить гривну на приватовскую универсалку?
раньше как-то отправлял.... сейчас комисс хотят
Из ПУМБонлайн Всекарта - будет без комиссий.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Невидача 10К грн це сенсація...шо там таке сталося?
Короновирус головного мозга работников банка. Разлетелось со скоростью письма Пирожковой.
С 23 в корне поменялось отношение к выдаче депо по сроку.
Пример ГЛОБУСА. 20-го я спокойно снял депо с карты, а 23 мне влепили пролонгацию и ЗАЖАЛИ ПРОЦЕНТЫ с 01-по 22. Скорее бы ВА.
уже ва и фонда не будет. если ляжет банковская система, то будет сценарий 90-х. кто не в курсе спросите у того поколения с книжками от сбербанка, пока они ещё не сделали кони от вируса. у них до сих пор эти книжки лежат в шкатулках на видном месте.
Провокатор хренов, жулик укравший наши деньги в дельте, все никак не уймётся
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Stringer
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18
Stringer написав:
Провокатор хренов, жулик укравший наши деньги в дельте, все никак не уймётся
а еще этот жулик при кризисе в 2015г. хорошо заработал на процентах под 60% годовых у фидобанка.))
кто тогда этого провокатора послушал в первые дни акции фидо, то тоже вышел из банка с мешками бабла
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:23
Спасибо всем ответившим!
Кажется вспомнил - я кидал с груши. Сейчас осталась одна депозитка. А она похоже с комиссом.
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kolyuchy
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