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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:19
Zochan написав:
Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96
Можливо коли Ви сказали про 10000., касир подумав про долари.
Та ні. У них умова хитра. Пролонгацію треба відключати за 10 днів. Хоч у договорі того немає.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:27
kreuz написав: Кочевник написав:
Щойно сплатив смартфоном з ПУМБой і надійшло повідомлення:
Вітаємо!
Перша оплата Вашою карткою Mastercard від ПУМБ за допомогою смартфону вдало проведена.
Кешбек 25 грн буде нараховано вже наступного робочого дня.
Продовжуйте далі!
Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011р.
А для участі в акції сплатити за КС у його додатку через Гуглпей можна, така оплата буде зарахована? Бо NFC не маю у смарті...
А нам чото не пришла такая поздравилка после оплаты через Г-Пэй, пополняли мабилу на 25грн. Ждемс, чо саппорт скажет, до 31го савсем мало-мало осталось
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:07
ОфПреду в копилку
... делайте хоть что-нибудь!
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