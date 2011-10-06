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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2477247824792480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:19

  Zochan написав:
Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96
Можливо коли Ви сказали про 10000., касир подумав про долари.

Та ні. У них умова хитра. Пролонгацію треба відключати за 10 днів. Хоч у договорі того немає.
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:27

  kreuz написав:
  Кочевник написав:Щойно сплатив смартфоном з ПУМБой і надійшло повідомлення:
Вітаємо!
Перша оплата Вашою карткою Mastercard від ПУМБ за допомогою смартфону вдало проведена.

Кешбек 25 грн буде нараховано вже наступного робочого дня.

Продовжуйте далі!

Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011р.

А для участі в акції сплатити за КС у його додатку через Гуглпей можна, така оплата буде зарахована? Бо NFC не маю у смарті...

А нам чото не пришла такая поздравилка после оплаты через Г-Пэй, пополняли мабилу на 25грн. Ждемс, чо саппорт скажет, до 31го савсем мало-мало осталось :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:07

ОфПреду в копилку :mrgreen:

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... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30795
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3573 раз.
 
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  #<1 ... 2477247824792480
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