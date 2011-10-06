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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2477247824792480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:19

  Zochan написав:
Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96
Можливо коли Ви сказали про 10000., касир подумав про долари.

Та ні. У них умова хитра. Пролонгацію треба відключати за 10 днів. Хоч у договорі того немає.
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:27

  kreuz написав:
  Кочевник написав:Щойно сплатив смартфоном з ПУМБой і надійшло повідомлення:
Вітаємо!
Перша оплата Вашою карткою Mastercard від ПУМБ за допомогою смартфону вдало проведена.

Кешбек 25 грн буде нараховано вже наступного робочого дня.

Продовжуйте далі!

Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011р.

А для участі в акції сплатити за КС у його додатку через Гуглпей можна, така оплата буде зарахована? Бо NFC не маю у смарті...

А нам чото не пришла такая поздравилка после оплаты через Г-Пэй, пополняли мабилу на 25грн. Ждемс, чо саппорт скажет, до 31го савсем мало-мало осталось :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:07

ОфПреду в копилку :mrgreen:

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:41

  clientage написав:ОфПреду в копилку :mrgreen:

Зображення

Финансовый номер лучше замажьте.
А то действительно в чью-то копилку...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:44

Зачем замазывать фин.номер мошенников ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:49

  mustbe написав:Зачем замазывать фин.номер мошенников ? )

да-да, именно отот номер сверху -- у копилку СБ ПУМБы...

ПС. ukrprom2014, ото вы мою картинку скопировали, а мне предложили чото замазать? :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:11

  clientage написав:
  mustbe написав:Зачем замазывать фин.номер мошенников ? )

да-да, именно отот номер сверху -- у копилку СБ ПУМБы...

ПС. ukrprom2014, ото вы мою картинку скопировали, а мне предложили чото замазать? :wink: :wink:

Ясно, тогда для комлекту еще пара номеров этого "Вити":
067-175-15-55
067-506-11-46
Виктор
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... FFx7P.html
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:10

  Zochan написав:
Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96
Можливо коли Ви сказали про 10000., касир подумав про долари.

До касира не дійшло. Автоматичне пролонгування. За 10 днів треба відключати. Ніби-то. Хоча в договорі нічого такого нема
Ihor Pavlovycz
 
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