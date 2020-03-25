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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:49
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
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twin
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:14
twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:49
Тракторист написав: twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
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twin
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:06
twin написав: Тракторист написав: twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
у меня проблем никогда не было, а гадости здесь (и на некоторых других ветках) как правило пишут штатные провокаторы, у которых отношение к банку формируется не его работой, а тем кто у него собственики...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:19
twin написав: Тракторист написав: twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
Так ви ж вчитайтеся, чому її не можна зняти: на нерозривному депозиті була увімкнена автопролонгація і він пішов на новий строк.
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