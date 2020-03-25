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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:49
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
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twin
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:14
twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:49
Тракторист написав: twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
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twin
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:06
twin написав: Тракторист написав: twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
у меня проблем никогда не было, а гадости здесь (и на некоторых других ветках) как правило пишут штатные провокаторы, у которых отношение к банку формируется не его работой, а тем кто у него собственики...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:19
twin написав: Тракторист написав: twin написав:
А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
а что мешает?
Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
Так ви ж вчитайтеся, чому її не можна зняти: на нерозривному депозиті була увімкнена автопролонгація і він пішов на новий строк.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:11
Flamingo написав: Slx написав:
Если закинуть п2п на Всекарту и через приложение пополнить депо Вільний - овердрафт техничный засчитается? Или нет?
Ну как бы тех.овер не засчитается. НО ПУМБа вам насчитает таки плату за теховер. И будет ждать когда у вас на карте появятся деньги которые пролежат хотя бы до 10 вечера. Или как начислят % по Вильному (их около 9 вечера начисляют). Как только такие деньги на карте появятся - с вас спишут автоматом плату за теховер, которого по сути не было. В этом случае надо писать в поддержку (или звонить на горячку) и обИснять - что они ошиблись, овера не было, все в рамках их предложения по ВСЕкарта - через 1-2 дня списанные деньги на карту вернут. Такая у ПУМБы забава. Ну и расчет на то что Вы не заметите списания (или Вам будет влом, некогда или еще почему-то обращаться на горячку) и деньги достанутся ПУМБе. Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.
У меня обратная сторона. С Вільного снял на ВсеКарту и отправили по p2p небольшую сумму. Сегодня увидел, что сняли меньше гривны за теховер (погащення заборгованості). Он тут такой же фантомный, как и в описанной ранее ситуации?
P.S. Как выписку получить по карте? В приложении больше не нахожу этого пункта.
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Slx
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:21
Slx написав:
Как выписку получить по карте? В приложении больше не нахожу этого пункта.
ну так в вэб-ИБ есть Хистори, прям под циферками с остатком по карте. Это почти Выписка, только там могут быть не все опер-и текущего дня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:21
Slx написав:
У меня обратная сторона. С Вільного снял на ВсеКарту и отправили по p2p небольшую сумму. Сегодня увидел, что сняли меньше гривны за теховер (погащення заборгованості). Он тут такой же фантомный, как и в описанной ранее ситуации?
Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.
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ruvex
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:23
ruvex написав: Slx написав:
У меня обратная сторона. С Вільного снял на ВсеКарту и отправили по p2p небольшую сумму. Сегодня увидел, что сняли меньше гривны за теховер (погащення заборгованості). Он тут такой же фантомный, как и в описанной ранее ситуации?
Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.
Ну може в неопервремя чото притормаживается
Но всегда мона в чате через 1..2дн договориться
... делайте хоть что-нибудь!
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