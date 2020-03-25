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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2478247924802481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:49

Re: ПУМБ

А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:14

  twin написав:А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?

а что мешает?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:49

  Тракторист написав:
  twin написав:А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?

а что мешает?

Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...
twin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:06

  twin написав:
  Тракторист написав:
  twin написав:А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?

а что мешает?

Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...

у меня проблем никогда не было, а гадости здесь (и на некоторых других ветках) как правило пишут штатные провокаторы, у которых отношение к банку формируется не его работой, а тем кто у него собственики...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:19

  twin написав:
  Тракторист написав:
  twin написав:А як справи на вільному русі в грн, зняти мона?

а что мешает?

Та хз, он пишуть що десятку грн не можуть зняти...

Так ви ж вчитайтеся, чому її не можна зняти: на нерозривному депозиті була увімкнена автопролонгація і він пішов на новий строк.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:11

  Flamingo написав:
  Slx написав:Если закинуть п2п на Всекарту и через приложение пополнить депо Вільний - овердрафт техничный засчитается? Или нет?

Ну как бы тех.овер не засчитается. НО ПУМБа вам насчитает таки плату за теховер. И будет ждать когда у вас на карте появятся деньги которые пролежат хотя бы до 10 вечера. Или как начислят % по Вильному (их около 9 вечера начисляют). Как только такие деньги на карте появятся - с вас спишут автоматом плату за теховер, которого по сути не было. В этом случае надо писать в поддержку (или звонить на горячку) и обИснять - что они ошиблись, овера не было, все в рамках их предложения по ВСЕкарта - через 1-2 дня списанные деньги на карту вернут. Такая у ПУМБы забава. Ну и расчет на то что Вы не заметите списания (или Вам будет влом, некогда или еще почему-то обращаться на горячку) и деньги достанутся ПУМБе. Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.

У меня обратная сторона. С Вільного снял на ВсеКарту и отправили по p2p небольшую сумму. Сегодня увидел, что сняли меньше гривны за теховер (погащення заборгованості). Он тут такой же фантомный, как и в описанной ранее ситуации?

P.S. Как выписку получить по карте? В приложении больше не нахожу этого пункта.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:21

Re: ПУМБ

  Slx написав:Как выписку получить по карте? В приложении больше не нахожу этого пункта.

ну так в вэб-ИБ есть Хистори, прям под циферками с остатком по карте. Это почти Выписка, только там могут быть не все опер-и текущего дня :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:21

  Slx написав:У меня обратная сторона. С Вільного снял на ВсеКарту и отправили по p2p небольшую сумму. Сегодня увидел, что сняли меньше гривны за теховер (погащення заборгованості). Он тут такой же фантомный, как и в описанной ранее ситуации?

Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:23

  ruvex написав:
  Slx написав:У меня обратная сторона. С Вільного снял на ВсеКарту и отправили по p2p небольшую сумму. Сегодня увидел, что сняли меньше гривны за теховер (погащення заборгованості). Он тут такой же фантомный, как и в описанной ранее ситуации?

Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.

Ну може в неопервремя чото притормаживается
Но всегда мона в чате через 1..2дн договориться :)
... делайте хоть что-нибудь!
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