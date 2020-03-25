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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:10
Тракторист написав:
так в вэб-ИБ ещё нужно попасть - я уже вторую неделю туда не могу зайти, так как СМС на вход приходят в роуминге с задержкой 4-5 минут, а ввести код из СМС нужно в течении 2-х минут, а доверенное устройство ни на Виндовс ни на Андроид давно уже лично у меня не сохраняется...
А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?
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ruvex
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:11
clientage написав:
ну так в вэб-ИБ есть Хистори, прям под циферками с остатком по карте. Это почти Выписка, только там могут быть не все опер-и текущего дня
Благодарю. Пришлось таки пароль вспоминать, а то привык к 4-х значному пину в приложухе.
ruvex написав:
Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.
Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:12
ruvex написав:А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?
В веб версии иногда спрашивает смс
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13
Slx написав:Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?
При этом нет овера.
Только советую снять в ноль, а потом закрыть. Нервы будут целее.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:38
Slx написав: ruvex написав:
Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.
Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?
Снял 23.03 с одного Свободного все за минусом 100 грн, открыл через 10 минут другой на снятую сумму. Первый не закрывал.
qwe_ua написав:
ruvex написав:А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?
В веб версии иногда спрашивает смс
Просмотрел, верно, была в первый заход.
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ruvex
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- Подякували: 2037 раз.
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