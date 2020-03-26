Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44

К предыдущему вопросу. Если отдает,то какой город и на какую сумму можно рассчитывать?

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