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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2479248024812482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:10

  Тракторист написав:так в вэб-ИБ ещё нужно попасть - я уже вторую неделю туда не могу зайти, так как СМС на вход приходят в роуминге с задержкой 4-5 минут, а ввести код из СМС нужно в течении 2-х минут, а доверенное устройство ни на Виндовс ни на Андроид давно уже лично у меня не сохраняется...

А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:11

  clientage написав:ну так в вэб-ИБ есть Хистори, прям под циферками с остатком по карте. Это почти Выписка, только там могут быть не все опер-и текущего дня :(

Благодарю. Пришлось таки пароль вспоминать, а то привык к 4-х значному пину в приложухе.
  ruvex написав:Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.

Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:12

Re: ПУМБ

ruvex написав:А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?

В веб версии иногда спрашивает смс
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13

Re: ПУМБ

Slx написав:Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?

При этом нет овера.

Только советую снять в ноль, а потом закрыть. Нервы будут целее.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:38

  Slx написав:
  ruvex написав:Если память не изменяет то операция снятия на картсчет со Свободного сразу проводится.

Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?

Снял 23.03 с одного Свободного все за минусом 100 грн, открыл через 10 минут другой на снятую сумму. Первый не закрывал.

  qwe_ua написав:
ruvex написав:А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?

В веб версии иногда спрашивает смс

Просмотрел, верно, была в первый заход.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:41

Доллары ПУМБ отдает?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44

Re: ПУМБ

К предыдущему вопросу. Если отдает,то какой город и на какую сумму можно рассчитывать?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:06

  qwe_ua написав:
Slx написав:Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?

При этом нет овера.

Только советую снять в ноль, а потом закрыть. Нервы будут целее.

Конечно не будет овера.
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