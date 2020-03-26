А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:10
А в ПУМБе приходят СМСки на вход и есть доверенное устройство?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:11
Благодарю. Пришлось таки пароль вспоминать, а то привык к 4-х значному пину в приложухе.
Значит думаете, что можно не боясь снять все с Вільного 10% и сразу закинуть на Вільний 3 мес. 11%?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:12
Re: ПУМБ
В веб версии иногда спрашивает смс
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13
Re: ПУМБ
При этом нет овера.
Только советую снять в ноль, а потом закрыть. Нервы будут целее.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:38
Снял 23.03 с одного Свободного все за минусом 100 грн, открыл через 10 минут другой на снятую сумму. Первый не закрывал.
Просмотрел, верно, была в первый заход.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44
Re: ПУМБ
К предыдущему вопросу. Если отдает,то какой город и на какую сумму можно рассчитывать?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:06
Конечно не будет овера.
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