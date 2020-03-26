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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:03
пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета
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gonzo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:04
gonzo написав:
пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета
шас и на АН-2 летают у Поляндию
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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