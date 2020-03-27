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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2480248124822483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:03

Re: ПУМБ

пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:04

  gonzo написав:пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета

шас и на АН-2 летают у Поляндию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:34

  gonzo написав:пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета

не забувайте дезінфікувати
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:22

Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:18

  Клиент_ написав:Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.

А что мешало снять на карту ПЕРЕД закрытием???
Их же Свободными чай не ради шутки назвали.
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:25

  Slx написав:
  Клиент_ написав:Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.

А что мешало снять на карту ПЕРЕД закрытием???
Их же Свободными чай не ради шутки назвали.

вопрос был другой. я рад что он дал вам возможность что-нибудь написать.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:48

  Клиент_ написав:
  Slx написав:
  Клиент_ написав:Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.

А что мешало снять на карту ПЕРЕД закрытием???
Их же Свободными чай не ради шутки назвали.

вопрос был другой. я рад что он дал вам возможность что-нибудь написать.

Похоже закрывают счета в опердень. Вот прийдет девочка в Пн. на работу и все сделает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2480248124822483
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