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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:03
пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета
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gonzo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:04
gonzo написав:
пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета
шас и на АН-2 летают у Поляндию
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:34
gonzo написав:
пумб выдает, но такими грязными и старыми что не понятно откуда он их берет, но точно не с самолета
не забувайте дезінфікувати
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ricardo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:22
Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.
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Клиент_
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:18
Клиент_ написав:
Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.
А что мешало снять на карту ПЕРЕД закрытием???
Их же Свободными чай не ради шутки назвали.
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Slx
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:25
Slx написав: Клиент_ написав:
Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.
А что мешало снять на карту ПЕРЕД закрытием???
Их же Свободными чай не ради шутки назвали.
вопрос был другой. я рад что он дал вам возможность что-нибудь написать.
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Клиент_
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:48
Клиент_ написав: Slx написав: Клиент_ написав:
Подскажите, уважаемые.
Закрыл после 20 часов валютные "Свободные". Из списка депозитов исчезли, на картах не появились. Больше 2х часов прошло. Как долго могут доходить?
Раньше это занимало минуты.
А что мешало снять на карту ПЕРЕД закрытием???
Их же Свободными чай не ради шутки назвали.
вопрос был другой. я рад что он дал вам возможность что-нибудь написать.
Похоже закрывают счета в опердень. Вот прийдет девочка в Пн. на работу и все сделает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:00
clientage написав:
Похоже закрывают счета в опердень. Вот прийдет девочка в Пн. на работу и все сделает
После полуночи заглянул в смартфон, уведомления о зачислении уже были.
Не первый раз закрываю, были минуты, сейчас часы. Долговато, но не критично, если знать, что нужно подождать неск.часов или до утра. Немного неудобств, не более.
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Клиент_
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:09
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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