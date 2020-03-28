уж после Донбасса вряд ли что поколебать его может
ИМХО, ДТЭК пользуется ситуацией с прицелом на пошантажировать в т.ч. и власть, которая немножно включила ему режим "антиохренин" вполне рыночными механизмами. Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
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