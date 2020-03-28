уж после Донбасса вряд ли что поколебать его может
ИМХО, ДТЭК пользуется ситуацией с прицелом на пошантажировать в т.ч. и власть, которая немножно включила ему режим "антиохренин" вполне рыночными механизмами. Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv
з ВсеКарти знімати в кассі можна без комісії два рази в місяць , це мається на увазі каледнарний місяць, типу зняв 30-го числа два рази і першого знову зняв два рази ? чи від останього зняття рахується ?
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Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv
Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают. У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги. Странно что вы sens этого всего не знаете. Смешались в кучу кони люди..
Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии. https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv[/quote] Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают. У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги. Странно что вы sens этого всего не знаете. Смешались в кучу кони люди.. [/quote] Вы просто знаете толк в извра....фильмах ужасах на ТВ,мне лично не интересно смотреть новости медиаресурса от одного олигарха,так как его бизнес это получить,обанкротить и сдать в металлолом-про "это" срана.уа сюжеты не делает. На форуме , полно разных мнений,но они сформированы каналом коммуникации. В эпоху бардак,мое мнение - всех на этапе зарождения пандемии,не пускать. Мои дети не вернулись,но мы условились,как градус давления спадает,тогда будет и повод вернуться. Вы ж не знаете,что людям возвращающимся из ЕС дают разные бумажки подписывать,Вообщем,в Украину за последние две недели завезли "очень много проблем" и я уверен ,что 24…апреля продлят,как минимум на месяц,валюты в банках не будет,и если правительство не удержит цены, будет еще один жирный минус в карму Зеленского и его команды