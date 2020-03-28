Додано: Нед 29 бер, 2020 05:48

Maksi2 написав: Клиент_ написав: Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.

https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.

Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им. Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.

есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv[/quote]Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают.У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги. Странно что вы sens этого всего не знаете. Смешались в кучу кони люди..[/quote]Вы просто знаете толк в извра....фильмах ужасах на ТВ,мне лично не интересно смотреть новости медиаресурса от одного олигарха,так как его бизнес это получить,обанкротить и сдать в металлолом-про "это" срана.уа сюжеты не делает. На форуме , полно разных мнений,но они сформированы каналом коммуникации. В эпоху бардак,мое мнение - всех на этапе зарождения пандемии,не пускать. Мои дети не вернулись,но мы условились,как градус давления спадает,тогда будет и повод вернуться. Вы ж не знаете,что людям возвращающимся из ЕС дают разные бумажки подписывать,Вообщем,в Украину за последние две недели завезли "очень много проблем" и я уверен ,что 24…апреля продлят,как минимум на месяц,валюты в банках не будет,и если правительство не удержит цены, будет еще один жирный минус в карму Зеленского и его команды