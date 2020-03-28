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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2481248224832484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:26

  cohan написав:
  klug написав:ДТЕК здувається https://nv.ua/ukr/amp/dtek-perestane-vi ... 78540.html


то под шумок

уж после Донбасса вряд ли что поколебать его может

ИМХО, ДТЭК пользуется ситуацией с прицелом на пошантажировать в т.ч. и власть, которая немножно включила ему режим "антиохренин" вполне рыночными механизмами.
Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:43

  Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html

Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:19

  Maksi2 написав:
  Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html

Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:35

Re: ПУМБ

з ВсеКарти знімати в кассі можна без комісії два рази в місяць , це мається на увазі каледнарний місяць, типу зняв 30-го числа два рази і першого знову зняв два рази ? чи від останього зняття рахується ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:12

  sens написав:
  Maksi2 написав:
  Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html

Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv

Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают.
У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги. Странно что вы sens этого всего не знаете. Смешались в кучу кони люди.. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 05:48

  Maksi2 написав:
  Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html

Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
есть такая шутка-если протереть приставку Т-2 тщательно антисептиком,из перечня каналов исчезают Інтер,1+ 1,ісtv[/quote]
Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают.
У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги. Странно что вы sens этого всего не знаете. Смешались в кучу кони люди.. :mrgreen:[/quote]
Вы просто знаете толк в извра....фильмах ужасах на ТВ,мне лично не интересно смотреть новости медиаресурса от одного олигарха,так как его бизнес это получить,обанкротить и сдать в металлолом-про "это" срана.уа сюжеты не делает. На форуме , полно разных мнений,но они сформированы каналом коммуникации. В эпоху бардак,мое мнение - всех на этапе зарождения пандемии,не пускать. Мои дети не вернулись,но мы условились,как градус давления спадает,тогда будет и повод вернуться. Вы ж не знаете,что людям возвращающимся из ЕС дают разные бумажки подписывать,Вообщем,в Украину за последние две недели завезли "очень много проблем" и я уверен ,что 24…апреля продлят,как минимум на месяц,валюты в банках не будет,и если правительство не удержит цены, будет еще один жирный минус в карму Зеленского и его команды
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 07:07

Re: ПУМБ

Maksi2 написав:Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают.
У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги.


При чем тут эти каналы и банк Пумб?

А Ictv это Пинчук.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:08

  Aps написав:
Maksi2 написав:Інтер и ісtv это каналы партии "За смерть", пускай себе исчезают.
У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги.


При чем тут эти каналы и банк Пумб?

А Ictv это Пинчук.
все каналы трубят по одну новость,правительство хвалит олигархов за помощь в борьбе с вирусами,каналы показывают неспособность правительства. Поэтому источники медиа зомбируют массы,в контексте прозвучала шутка,но каждый вырвал словА из текста и поражает знаниями остальных
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:37

  Maksi2 написав:У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги.

риторика может быть и разная, но идеология у всех олигархов одна - деньги...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:43

  Тракторист написав:
  Maksi2 написав:У 1+1 другая риторика и другой хозяин, который к партии "За смерть" не имеет никакого отношения, наоборот, они идеологические враги.

риторика может быть и разная, но идеология у всех олигархов одна - деньги...

Так і ми тут сидимо ради грошенят. Ні?
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