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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2481248224832484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 791
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 791
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:26

  cohan написав:
  klug написав:ДТЕК здувається https://nv.ua/ukr/amp/dtek-perestane-vi ... 78540.html


то под шумок

уж после Донбасса вряд ли что поколебать его может

ИМХО, ДТЭК пользуется ситуацией с прицелом на пошантажировать в т.ч. и власть, которая немножно включила ему режим "антиохренин" вполне рыночными механизмами.
Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:43

  Клиент_ написав:Сейчас для усиления "зради" они еще отправляют в отпуск 6.5 тыс. угольщиков с медийным сопровождением о "нерыночных" тарифах, импорте более дешевой ЭЭ и т.д. "Пестня" известная, но сейчас появился повод поднять градус и усилить социальную напряженность под шумок эпидемии.
https://strana.ua/news/257872-dtek-zaja ... h-smi.html

Циничность новости в том, что сайт страна юа принадлежит именно им.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:35

Re: ПУМБ

з ВсеКарти знімати в кассі можна без комісії два рази в місяць , це мається на увазі каледнарний місяць, типу зняв 30-го числа два рази і першого знову зняв два рази ? чи від останього зняття рахується ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:26

ПУМБ в моб.приложении обмен валют наконец-то прикрутил.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:32

Re: ПУМБ

Ananas1start написав:з ВсеКарти знімати в кассі можна без комісії два рази в місяць , це мається на увазі каледнарний місяць, типу зняв 30-го числа два рази і першого знову зняв два рази ? чи від останього зняття рахується ?


Календарный месяц
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:51

а когда появится обмен валют в прилож. для комп.?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:02

По кредитке "Все можу" операции с мсс 8999 (это, например оплата за доставку на "Новой почте")идут как покупка или переводы/снятие? Кто тестил?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:06

  anikola13 написав:По кредитке "Все можу" операции с мсс 8999 (это, например оплата за доставку на "Новой почте")идут как покупка или переводы/снятие? Кто тестил?


мсс 8999 - нормальная торговая операция.
Kevin
 
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