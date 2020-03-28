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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:41
Клиент_ написав:
у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.
Эт небойсь для бета-тестеров
... делайте хоть что-нибудь!
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