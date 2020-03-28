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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:41
Клиент_ написав:
у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.
Эт небойсь для бета-тестеров
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:52
clientage написав: Клиент_ написав:
у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.
Эт небойсь для бета-тестеров
нет, "не был, не привлекался". автообновление включено.
обмен находится в "переводах"
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Клиент_
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:31
Клиент_ написав: clientage написав: Клиент_ написав:
у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.
Эт небойсь для бета-тестеров
нет, "не был, не привлекался". автообновление включено.
обмен находится в "переводах"
В обычной версии нет.
Имею карты практически во всех валютах, кроме рубля. При выборе любой из валютных карты в качестве карты назначения нельзя выбрать исходную карту - "у вас нет счета/карты в данной валюте". Если сначала выбирать источник то выбрать можно только гринвеную и почему-то фунтовую, ну и карты других банков. Однако при выборе фунтовой при попытке выбрать карту назначения пишет "у вас нет счета/карты в данной валюте", а при выборе гривневой карты в качестве карты назначения доступны только карты других банков.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:45
vitaliy_berdinskikh написав:
В обычной версии нет.
Имею карты практически во всех валютах, кроме рубля. При выборе любой из валютных карты в качестве карты назначения нельзя выбрать исходную карту - "у вас нет счета/карты в данной валюте". Если сначала выбирать источник то выбрать можно только гринвеную и почему-то фунтовую, ну и карты других банков. Однако при выборе фунтовой при попытке выбрать карту назначения пишет "у вас нет счета/карты в данной валюте", а при выборе гривневой карты в качестве карты назначения доступны только карты других банков.
я не пробовал делать обмен. на карте 0, но как минимум позволяет выбрать карту в грн "откуда" и "куда" в долл. в разделе "переводы" в "обмене валют" (с пометкой "новое").
В Маркете, обновленная у меня версия ПУМБ онлайн 2.17.2046 без "беты" и других признаков не серийной версии.
Может быть обновления не всем сразу идут, т.к., как писал, эта версия датирована 17.03, а автообновилась у меня 20 часов назад.
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Клиент_
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:56
Клиент_ а, вот долларовой у меня тоже нет. Возможно с долларом иначе.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:10
Клиент_ написав:
В Маркете, обновленная у меня версия ПУМБ онлайн 2.17.2046
А мне доступна ток 2.16.1904
Кстати, она до сих пор со снеговиком, мож уже пора ласточку какую намалевать у левом верхнем углу?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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- Подякував: 2464 раз.
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2
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на тему
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