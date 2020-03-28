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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2482248324842485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:41

  Клиент_ написав:у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.

Эт небойсь для бета-тестеров
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:52

  clientage написав:
  Клиент_ написав:у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.

Эт небойсь для бета-тестеров

нет, "не был, не привлекался". автообновление включено.
обмен находится в "переводах"
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:31

  Клиент_ написав:
  clientage написав:
  Клиент_ написав:у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.

Эт небойсь для бета-тестеров

нет, "не был, не привлекался". автообновление включено.
обмен находится в "переводах"

В обычной версии нет.

Имею карты практически во всех валютах, кроме рубля. При выборе любой из валютных карты в качестве карты назначения нельзя выбрать исходную карту - "у вас нет счета/карты в данной валюте". Если сначала выбирать источник то выбрать можно только гринвеную и почему-то фунтовую, ну и карты других банков. Однако при выборе фунтовой при попытке выбрать карту назначения пишет "у вас нет счета/карты в данной валюте", а при выборе гривневой карты в качестве карты назначения доступны только карты других банков.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:45

  vitaliy_berdinskikh написав:В обычной версии нет.

Имею карты практически во всех валютах, кроме рубля. При выборе любой из валютных карты в качестве карты назначения нельзя выбрать исходную карту - "у вас нет счета/карты в данной валюте". Если сначала выбирать источник то выбрать можно только гринвеную и почему-то фунтовую, ну и карты других банков. Однако при выборе фунтовой при попытке выбрать карту назначения пишет "у вас нет счета/карты в данной валюте", а при выборе гривневой карты в качестве карты назначения доступны только карты других банков.

я не пробовал делать обмен. на карте 0, но как минимум позволяет выбрать карту в грн "откуда" и "куда" в долл. в разделе "переводы" в "обмене валют" (с пометкой "новое").
В Маркете, обновленная у меня версия ПУМБ онлайн 2.17.2046 без "беты" и других признаков не серийной версии.
Может быть обновления не всем сразу идут, т.к., как писал, эта версия датирована 17.03, а автообновилась у меня 20 часов назад.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:56

Клиент_ а, вот долларовой у меня тоже нет. Возможно с долларом иначе.
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  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:10

Re: ПУМБ

  Клиент_ написав:В Маркете, обновленная у меня версия ПУМБ онлайн 2.17.2046

А мне доступна ток 2.16.1904 :(
Кстати, она до сих пор со снеговиком, мож уже пора ласточку какую намалевать у левом верхнем углу? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:17

Re: ПУМБ

  clientage написав:мож уже пора ласточку какую намалевать у левом верхнем углу?

Зображення
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2482248324842485
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