Клиент_ написав:у меня сегодня обновилось (Андроид). в маркете дата обновления указана 17.03.
Эт небойсь для бета-тестеров
нет, "не был, не привлекался". автообновление включено. обмен находится в "переводах"
В обычной версии нет.
Имею карты практически во всех валютах, кроме рубля. При выборе любой из валютных карты в качестве карты назначения нельзя выбрать исходную карту - "у вас нет счета/карты в данной валюте". Если сначала выбирать источник то выбрать можно только гринвеную и почему-то фунтовую, ну и карты других банков. Однако при выборе фунтовой при попытке выбрать карту назначения пишет "у вас нет счета/карты в данной валюте", а при выборе гривневой карты в качестве карты назначения доступны только карты других банков.
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
Имею карты практически во всех валютах, кроме рубля. При выборе любой из валютных карты в качестве карты назначения нельзя выбрать исходную карту - "у вас нет счета/карты в данной валюте". Если сначала выбирать источник то выбрать можно только гринвеную и почему-то фунтовую, ну и карты других банков. Однако при выборе фунтовой при попытке выбрать карту назначения пишет "у вас нет счета/карты в данной валюте", а при выборе гривневой карты в качестве карты назначения доступны только карты других банков.
я не пробовал делать обмен. на карте 0, но как минимум позволяет выбрать карту в грн "откуда" и "куда" в долл. в разделе "переводы" в "обмене валют" (с пометкой "новое"). В Маркете, обновленная у меня версия ПУМБ онлайн 2.17.2046 без "беты" и других признаков не серийной версии. Может быть обновления не всем сразу идут, т.к., как писал, эта версия датирована 17.03, а автообновилась у меня 20 часов назад.