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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2488248924902491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 14:28

мошенничество

PUMB Прочитала смс выше. Молодец, что не повелся на мошенника, чего не скажешь про меня. Мучилась с давлением 225, голова просто раскалывается. Звонок, номер 0442907290. И дальше все, как вы написали - представился Михаил, служба безопасности. Короче, деньги снял 14 тысяч с кредитной карты ПУМБ и с кредитной карты Приватбанка 34999 грн., сказав, что СБУ по банкам объединились против мошенников, и он видит, что с той карты тоже мошенники хотят снять карты, что они уже в воздухе и их надо вернуть назад, ко мне, для этого надо зайти в свой аккаунт...Я все делала под его руководством. От боли в голове толком говорить не могла. А он говорил громко и возбужденно:- быстрее, быстрей, вот, вот деньги уже уходят....Правда я ему сказала, что банки и по тв предупреждают, что нельзя никому говорить данные карты. Он ответил, что он ни кто- нибудь, а работник СБУ, посмотрите на телефон с обратной стороны карты. И что тут делать, особенно, если ничего не соображаешь от боли и боишься, чтоб не было инсульта от высокого давления. Конечный итог - деньги ушли. Зразу звонила по всем номерам ПУМБ. СБУ трубку не брали вообще!!! В Приватбанке дали ссылку на киберполицию Киева, куда я написала заявление. Через несколько дней мое заявление передали по месту жительства. Оттуда позвонили, сказали, на мое предложение прийти, все объяснить, снять скриншоты ответ был - не надо. В ПУМБе сказали - будете платить, потому что отдали сами. Что делать? Куда идти? кому, что писать, говорить??? Кто знает? Мне говорили, что карты должны быть застрахованы, но я не нашла этой информации.Скажите, если кто-то, что-то знает. Со своей мизерной пенсии я деньги выплатить точно не смогу
sevanata
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:07

Re: ПУМБ

  sevanata написав:Со своей мизерной пенсии я деньги выплатить точно не смогу

Зачем вам тогда, 35+14 = 49000 кредитных грн в двух банках если вам платить нечем? Вам их на основании чего дали собственно? Низкой пенсии? Может вам просто необходимо скосить эти лимиты скажем так, до размера вашей пенсии? Одну из карт вообще закрыть. И вам хорошо и банкам не плохо. Зачем вам такая неподьемная кредитная нагрузка? Или прибедняетесь просто? Всем же известно отношение банков к пенсионерам, нет депо - нет кредитной линии или она равна размеру одной пенсии. :wink:
Вы всем голову морочите. Есть сомнения что вы вообще на пенсии. ИМХО.
Maksi2
 
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