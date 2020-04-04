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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2488248924902491 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 792 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 88 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 210 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 187 Всього голосів : 792 Додано: Суб 04 кві, 2020 14:28 мошенничество PUMB Прочитала смс выше. Молодец, что не повелся на мошенника, чего не скажешь про меня. Мучилась с давлением 225, голова просто раскалывается. Звонок, номер 0442907290. И дальше все, как вы написали - представился Михаил, служба безопасности. Короче, деньги снял 14 тысяч с кредитной карты ПУМБ и с кредитной карты Приватбанка 34999 грн., сказав, что СБУ по банкам объединились против мошенников, и он видит, что с той карты тоже мошенники хотят снять карты, что они уже в воздухе и их надо вернуть назад, ко мне, для этого надо зайти в свой аккаунт...Я все делала под его руководством. От боли в голове толком говорить не могла. А он говорил громко и возбужденно:- быстрее, быстрей, вот, вот деньги уже уходят....Правда я ему сказала, что банки и по тв предупреждают, что нельзя никому говорить данные карты. Он ответил, что он ни кто- нибудь, а работник СБУ, посмотрите на телефон с обратной стороны карты. И что тут делать, особенно, если ничего не соображаешь от боли и боишься, чтоб не было инсульта от высокого давления. Конечный итог - деньги ушли. Зразу звонила по всем номерам ПУМБ. СБУ трубку не брали вообще!!! В Приватбанке дали ссылку на киберполицию Киева, куда я написала заявление. Через несколько дней мое заявление передали по месту жительства. Оттуда позвонили, сказали, на мое предложение прийти, все объяснить, снять скриншоты ответ был - не надо. В ПУМБе сказали - будете платить, потому что отдали сами. Что делать? Куда идти? кому, что писать, говорить??? Кто знает? Мне говорили, что карты должны быть застрахованы, но я не нашла этой информации.Скажите, если кто-то, что-то знает. Со своей мизерной пенсии я деньги выплатить точно не смогу sevanata Повідомлень: 1 З нами з: 04.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 22:07 Re: ПУМБ sevanata написав: Со своей мизерной пенсии я деньги выплатить точно не смогу Со своей мизерной пенсии я деньги выплатить точно не смогу

Зачем вам тогда, 35+14 = 49000 кредитных грн в двух банках если вам платить нечем? Вам их на основании чего дали собственно? Низкой пенсии? Может вам просто необходимо скосить эти лимиты скажем так, до размера вашей пенсии? Одну из карт вообще закрыть. И вам хорошо и банкам не плохо. Зачем вам такая неподьемная кредитная нагрузка? Или прибедняетесь просто? Всем же известно отношение банков к пенсионерам, нет депо - нет кредитной линии или она равна размеру одной пенсии.

Вы всем голову морочите. Есть сомнения что вы вообще на пенсии. ИМХО. Зачем вам тогда, 35+14 = 49000 кредитных грн в двух банках если вам платить нечем? Вам их на основании чего дали собственно? Низкой пенсии? Может вам просто необходимо скосить эти лимиты скажем так, до размера вашей пенсии? Одну из карт вообще закрыть. И вам хорошо и банкам не плохо. Зачем вамкредитная нагрузка? Или прибедняетесь просто? Всем же известно отношение банков к пенсионерам, нет депо - нет кредитной линии или она равна размерупенсии.Вы всем голову морочите. Есть сомнения что вы вообще на пенсии. ИМХО. Maksi2 Повідомлень: 581 З нами з: 18.06.19 Подякував: 163 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2488248924902491 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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