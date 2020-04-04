Додано: Суб 04 кві, 2020 14:28

PUMB Прочитала смс выше. Молодец, что не повелся на мошенника, чего не скажешь про меня. Мучилась с давлением 225, голова просто раскалывается. Звонок, номер 0442907290. И дальше все, как вы написали - представился Михаил, служба безопасности. Короче, деньги снял 14 тысяч с кредитной карты ПУМБ и с кредитной карты Приватбанка 34999 грн., сказав, что СБУ по банкам объединились против мошенников, и он видит, что с той карты тоже мошенники хотят снять карты, что они уже в воздухе и их надо вернуть назад, ко мне, для этого надо зайти в свой аккаунт...Я все делала под его руководством. От боли в голове толком говорить не могла. А он говорил громко и возбужденно:- быстрее, быстрей, вот, вот деньги уже уходят....Правда я ему сказала, что банки и по тв предупреждают, что нельзя никому говорить данные карты. Он ответил, что он ни кто- нибудь, а работник СБУ, посмотрите на телефон с обратной стороны карты. И что тут делать, особенно, если ничего не соображаешь от боли и боишься, чтоб не было инсульта от высокого давления. Конечный итог - деньги ушли. Зразу звонила по всем номерам ПУМБ. СБУ трубку не брали вообще!!! В Приватбанке дали ссылку на киберполицию Киева, куда я написала заявление. Через несколько дней мое заявление передали по месту жительства. Оттуда позвонили, сказали, на мое предложение прийти, все объяснить, снять скриншоты ответ был - не надо. В ПУМБе сказали - будете платить, потому что отдали сами. Что делать? Куда идти? кому, что писать, говорить??? Кто знает? Мне говорили, что карты должны быть застрахованы, но я не нашла этой информации.Скажите, если кто-то, что-то знает. Со своей мизерной пенсии я деньги выплатить точно не смогу