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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 13:26
la9 написав:Т.е., по одному счету с одной допкой за день можно вывести 75К через ИБ + 2х14999 через другой сервис. Так?
А перевод между своими всекартами как проводится? Он входит в 75К?
З.Ы. В КЦ сказали, что я могу открыть два отдельных счета. Но для этого и заказывать нужно через отделение. Вот, думаю, может открыть два, пока позволяют?
Нет
Стандартный лимит на операции по счёту 20т в день, звонком в колл-центр поднимается до 100т. Но при этом одна операция не больше 25т. Говорят, если сходить ножками в отделение, то можно поднять до 300т
Если делать по карте, то лимиты на карту, 75 в день, но 150т в месяц.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 13:57
la9 написав: clientage написав:
Я сразу 2 карты заказал через ИБ, все именные
А уже при получении определили - какая основная, какая - дополнительная?
Или у вас два отдельных счета?
У меня основная+допка, и лимиты на р2р-ВХОД у них у каждой свой
Лимиты на выход в ИБ даются на ОБЩИЙ счет
ПС. А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 05 кві, 2020 14:01
clientage написав:
и лимиты на ВХОД у них у каждой свой
А есть лимиты и на вход? Только для входящего п2п лимиты или вообще? Какие?
З.Ы. как же всё сложно здесь
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:28
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Я сразу 2 карты заказал через ИБ, все именные
А уже при получении определили - какая основная, какая - дополнительная?
Или у вас два отдельных счета?
У меня основная+допка, и лимиты на р2р-ВХОД у них у каждой свой
Лимиты на выход в ИБ даются на ОБЩИЙ счет
ПС. А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили!
мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.
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