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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2489249024912492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:26

Re: ПУМБ

la9 написав:Т.е., по одному счету с одной допкой за день можно вывести 75К через ИБ + 2х14999 через другой сервис. Так?
А перевод между своими всекартами как проводится? Он входит в 75К?

З.Ы. В КЦ сказали, что я могу открыть два отдельных счета. Но для этого и заказывать нужно через отделение. Вот, думаю, может открыть два, пока позволяют?

Нет :)
Стандартный лимит на операции по счёту 20т в день, звонком в колл-центр поднимается до 100т. Но при этом одна операция не больше 25т. Говорят, если сходить ножками в отделение, то можно поднять до 300т

Если делать по карте, то лимиты на карту, 75 в день, но 150т в месяц.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:57

  la9 написав:
  clientage написав:Я сразу 2 карты заказал через ИБ, все именные

А уже при получении определили - какая основная, какая - дополнительная?
Или у вас два отдельных счета?

У меня основная+допка, и лимиты на р2р-ВХОД у них у каждой свой
Лимиты на выход в ИБ даются на ОБЩИЙ счет

ПС. А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:01

Re: ПУМБ

  clientage написав:и лимиты на ВХОД у них у каждой свой

А есть лимиты и на вход? Только для входящего п2п лимиты или вообще? Какие?

З.Ы. как же всё сложно здесь :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:28

  clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:Я сразу 2 карты заказал через ИБ, все именные

А уже при получении определили - какая основная, какая - дополнительная?
Или у вас два отдельных счета?

У меня основная+допка, и лимиты на р2р-ВХОД у них у каждой свой
Лимиты на выход в ИБ даются на ОБЩИЙ счет

ПС. А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили! :evil:

мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.
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  velvet написав:
  clientage написав:А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили! :evil:

мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.

Нуна попробовать открыться в другом отд-и.
В принципе, у них есть конкуренция за клиента :)
А обслуживание, по сути, сквозное
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2489249024912492
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