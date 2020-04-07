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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2489249024912492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:01

Re: ПУМБ

  clientage написав:и лимиты на ВХОД у них у каждой свой

А есть лимиты и на вход? Только для входящего п2п лимиты или вообще? Какие?

З.Ы. как же всё сложно здесь :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:28

  clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:Я сразу 2 карты заказал через ИБ, все именные

А уже при получении определили - какая основная, какая - дополнительная?
Или у вас два отдельных счета?

У меня основная+допка, и лимиты на р2р-ВХОД у них у каждой свой
Лимиты на выход в ИБ даются на ОБЩИЙ счет

ПС. А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили! :evil:

мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:03

  velvet написав:
  clientage написав:А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили! :evil:

мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.

Нуна попробовать открыться в другом отд-и.
В принципе, у них есть конкуренция за клиента :)
А обслуживание, по сути, сквозное
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:05

del
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:28

Отакої! ПУМБа сама повернула мені коміс за овер, навіть без жодного звернення...

А я вже був пробачив їй цей борг, хоча 4 копійки також не завадять, бо вони ж мої ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:56

kreuz Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:22

  Flamingo написав:kreuz Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?

та же ситуация была, 5 апреля загнали в теховер, сегодня вернули
gonzo
 
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