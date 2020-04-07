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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:01
clientage написав:
и лимиты на ВХОД у них у каждой свой
А есть лимиты и на вход? Только для входящего п2п лимиты или вообще? Какие?
З.Ы. как же всё сложно здесь
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la9
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:28
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
Я сразу 2 карты заказал через ИБ, все именные
А уже при получении определили - какая основная, какая - дополнительная?
Или у вас два отдельных счета?
У меня основная+допка, и лимиты на р2р-ВХОД у них у каждой свой
Лимиты на выход в ИБ даются на ОБЩИЙ счет
ПС. А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили!
мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.
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velvet
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:03
velvet написав: clientage написав:
А открыть 2й грн-счет для ВсеКарта мне не разрешили!
мне тоже не разрешили, т.к. по их понятиям можно иметь один грн. счёт всекарты для частных переводов и депозитов, а второй для поступлений типа зарплаты,пенсии и т.п.
Нуна попробовать открыться в другом отд-и.
В принципе, у них есть конкуренция за клиента
А обслуживание, по сути, сквозное
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:05
del
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:28
Отакої! ПУМБа сама повернула мені коміс за овер, навіть без жодного звернення...
А я вже був пробачив їй цей борг, хоча 4 копійки також не завадять, бо вони ж мої ))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:56
kreuz Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:22
Flamingo написав:kreuz
Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?
та же ситуация была, 5 апреля загнали в теховер, сегодня вернули
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gonzo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:19
Payhub комуналка безкоштовно чи на час карантину?
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tarasum
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Додано: Вів 07 кві, 2020 22:48
tarasum написав:
Payhub комуналка безкоштовно чи на час карантину?
Это вы с других ресурсом перепутали. Созвучным. PornHub называется
. А эти ни-ни. С какого перепугу им заниматься благотворительностью? Общественный транспорт (пока он был) разве был бесплатным на время карантина? Аптеки? Продмаги? Или где-то массово стали раздавать бесплатно маски и антисептики? Так и здесь - строго по Сковороде "всяк хто не маже - той дуже скрипить, хто не лукавий - той дома сидить!"
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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