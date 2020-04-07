Додано: Сер 08 кві, 2020 11:22
Flamingo написав:kreuz
Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?
22/03 списали, а 07/04 сторнували коміс за овер. Маю надію, що впровадили автосторно за це неподобство із овером, котрий все одно є, хоч вхожу й вихожу завжди р2р ПУМБи, хіба що крім зняття готівки, потреба у якій без транспорту й ринків майже зведена нанівець...
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