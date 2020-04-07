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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:22

  Flamingo написав:kreuz Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?

22/03 списали, а 07/04 сторнували коміс за овер. Маю надію, що впровадили автосторно за це неподобство із овером, котрий все одно є, хоч вхожу й вихожу завжди р2р ПУМБи, хіба що крім зняття готівки, потреба у якій без транспорту й ринків майже зведена нанівець...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:57

Re: ПУМБ

  kreuz написав:вхожу й вихожу завжди р2р

именно это и гарантирует регулярное попадалово на оверы и постоянное раздражение Пумбы :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:31

  clientage написав:
  kreuz написав:вхожу й вихожу завжди р2р

именно это и гарантирует регулярное попадалово на оверы и постоянное раздражение Пумбы :wink:

Він мав на увазі вхід через c2a і вихід через р2р, що якраз і мало гарантувати відсутність роздратування у ЛУМУМби.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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