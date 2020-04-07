Flamingo написав:kreuz Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?
22/03 списали, а 07/04 сторнували коміс за овер. Маю надію, що впровадили автосторно за це неподобство із овером, котрий все одно є, хоч вхожу й вихожу завжди р2р ПУМБи, хіба що крім зняття готівки, потреба у якій без транспорту й ринків майже зведена нанівець...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
cohan написав:на ПУМБ повесил ярлык "для нала хуже чем Прокредит" - Прокредит по 15к дает до 135к свободно, и верю горячке что для 200к в сутки можно, но не свои банкоматы его прокатывают, а ПУМБ и не свои прокатывают, и в своем не дает
за велику суму не скажу, але ПУМБ як Радіус видає по 4к за інші невеликі банки, наприклад, Комінвест, у яких і чіпа на карті немає.
інші або пропонують 500 грн (Укргаз, КредіАгріколь) або взагалі випльовують (Правекс, Сбербанк, ТАС)