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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2490249124922493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:22

  Flamingo написав:kreuz Если не секрет - сколько времени прошло с момента списания до возврата?

22/03 списали, а 07/04 сторнували коміс за овер. Маю надію, що впровадили автосторно за це неподобство із овером, котрий все одно є, хоч вхожу й вихожу завжди р2р ПУМБи, хіба що крім зняття готівки, потреба у якій без транспорту й ринків майже зведена нанівець...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:57

Re: ПУМБ

  kreuz написав:вхожу й вихожу завжди р2р

именно это и гарантирует регулярное попадалово на оверы и постоянное раздражение Пумбы :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:31

  clientage написав:
  kreuz написав:вхожу й вихожу завжди р2р

именно это и гарантирует регулярное попадалово на оверы и постоянное раздражение Пумбы :wink:

Він мав на увазі вхід через c2a і вихід через р2р, що якраз і мало гарантувати відсутність роздратування у ЛУМУМби.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:45

  cohan написав:на ПУМБ повесил ярлык "для нала хуже чем Прокредит" - Прокредит по 15к дает до 135к свободно, и верю горячке что для 200к в сутки можно, но не свои банкоматы его прокатывают, а ПУМБ и не свои прокатывают, и в своем не дает


за велику суму не скажу, але ПУМБ як Радіус видає по 4к за інші невеликі банки, наприклад, Комінвест, у яких і чіпа на карті немає.

інші або пропонують 500 грн (Укргаз, КредіАгріколь) або взагалі випльовують (Правекс, Сбербанк, ТАС)
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:49

  la9 написав:
  qwe_ua написав:
la9 написав:Коллеги, вот здесь https://retail.pumb.ua/Content/CmsFile/ ... %D0%9A.pdf указаны лимиты по картам, в частности - на п2п. Как я понимаю, если к Всекарте получить доп. карту, то для такой карты лимиты будут отдельные, т.е. такие же?
Или, если израсходовал лимит по основной, то по доп. карте он уже будет не доступен?
Если вы о переводе из ИБ на карту другого банка, то это а2с и лимит там по "а", т.е. счету. Поэтому хоть 5 карт, ничего не даст.

Если реальное р2р, например со страницы логина или в других сервисах, то отдельные будут.

Т.е., по одному счету с одной допкой за день можно вывести 75К через ИБ + 2х14999 через другой сервис. Так?
А перевод между своими всекартами как проводится? Он входит в 75К?

З.Ы. В КЦ сказали, что я могу открыть два отдельных счета. Но для этого и заказывать нужно через отделение. Вот, думаю, может открыть два, пока позволяют?

Попал в отделение. Желая открыть два отдельных Все-счета, сразу начал ссылаться на "авторитет" КЦ - мол, там умные, знают, как правильно! Не прокатило - только основную + допку. :?
При этом, допка - мгновенная. Если допка - именная и другой МПС - 50 грн в год.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:52

Re: ПУМБ

la9 написав:Т.е., по одному счету с одной допкой за день можно вывести 75К через ИБ + 2х14999 через другой сервис. Так?
А перевод между своими всекартами как проводится? Он входит в 75К?

З.Ы. В КЦ сказали, что я могу открыть два отдельных счета. Но для этого и заказывать нужно через отделение. Вот, думаю, может открыть два, пока позволяют?

Попал в отделение. Желая открыть два отдельных Все-счета, сразу начал ссылаться на "авторитет" КЦ - мол, там умные, знают, как правильно! Не прокатило - только основную + допку. :?
При этом, допка - мгновенная. Если допка - именная и другой МПС - 50 грн в год.[/quote]
Нет, по счету 100к

Мне к счету в $ дали визу и мастер, бесплатно, всё карта
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:55

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:Мне к счету в $ дали визу и мастер, бесплатно, всё карта

и обе - именные?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:56

Re: ПУМБ

la9 написав:и обе - именные?

По-идее да, т.к. сказали прийти через неделю. Но карантин начался :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:19

  la9 написав:
  qwe_ua написав:Мне к счету в $ дали визу и мастер, бесплатно, всё карта

и обе - именные?


ВсеКарта - в инетбанкинге сам заказал две именные (МС и VISA), получил через неделю. Ещё через неделю заказал ещё одну VISA именную, получил через 8 дней. Все рабочие, чип, бесконтакт, именные. Зачем спрашивать в отделениях? Заказал, пришла СМС, пришёл забрал.
П.С. могу заказать ещё одну VISA - светит такую возможность, больше не знаю - мне не надо.
И все бесплатно.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:23

Re: ПУМБ

  alibob написав:Зачем спрашивать в отделениях?

Только по одной причине сделал через отделение - так советовали умники из КЦ, чтобы открыть два Все-счета отдельных.
Па**ы
la9
 
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