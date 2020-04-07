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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2491249224932494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:35

Re: ПУМБ

  alibob написав:Ещё через неделю заказал ещё одну VISA именную, получил через 8 дней. Все рабочие, чип, бесконтакт, именные. Зачем спрашивать в отделениях? Заказал, пришла СМС, пришёл забрал.

Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн:
У Вас есть действующий счет в выбранной валюте. Для открытия нового счета выберите другую валюту.

Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 2491249224932494
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