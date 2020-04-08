Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн:
У Вас есть действующий счет в выбранной валюте. Для открытия нового счета выберите другую валюту.
Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:35
Re: ПУМБ
Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн:
Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:06
###Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн### - Ваша правда. Говорят, что два счёта можно, если один из них зарплатный. Я не пробовал.
###Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.### - аналогично.
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