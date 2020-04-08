Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн:
У Вас есть действующий счет в выбранной валюте. Для открытия нового счета выберите другую валюту.
Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:35
Re: ПУМБ
Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн:
Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:06
###Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн### - Ваша правда. Говорят, что два счёта можно, если один из них зарплатный. Я не пробовал.
###Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.### - аналогично.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:48
Re: ПУМБ
Подскажите, пожалуйста, присматриваюсь к "всекарте" в гривне и интересует такой вопрос. Вот допустим закажу я себе эту "всекарту", в моей округе есть только банкоматы "Приватбанка" и "Ощадбанка" -- сколько они обычно дают по этой карте? По сколько операций можно совершить подряд? Почему спрашиваю, так как на данный момент у меня пакет "крепкий" и да, приходится обращаться в кассу банка, но без ограничений. А я вот боюсь попасть потом в ситуацию, что и в кассу потом не сунешься и чужие банкоматы будут "отфутболивать", давая по 500 грн всего. Всем заранее спасибо за ответ.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:56
Зависит конечно от модели банкомата и от того какая карта - Виза или Мастер. Виза предпочтительнее потому как с Мастеров больше 1000 чужие банкоматы не выдают - по Визе до 2000. Обычно Ощад по Визам дает 3 раза по 2 тыс. в сутки. Приват по Визе тоже до 2 тыс. за раз, но по общей сумме не тестил - больше 10 тыс. в день не снимал. В прошлом году знаю, что по Мастеру Приват выдавал 13 раз по тысяче потом включал экран, что банкомат для получения небольших сумм.
Мои рефералки:
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:37
ПУМБа нарешті почула стогін постраждалих від шахраїв і вирішила вжити рішучих заходів для протистояння фроду - продавати
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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