Додано: Чет 09 кві, 2020 13:48

Подскажите, пожалуйста, присматриваюсь к "всекарте" в гривне и интересует такой вопрос. Вот допустим закажу я себе эту "всекарту", в моей округе есть только банкоматы "Приватбанка" и "Ощадбанка" -- сколько они обычно дают по этой карте? По сколько операций можно совершить подряд? Почему спрашиваю, так как на данный момент у меня пакет "крепкий" и да, приходится обращаться в кассу банка, но без ограничений. А я вот боюсь попасть потом в ситуацию, что и в кассу потом не сунешься и чужие банкоматы будут "отфутболивать", давая по 500 грн всего. Всем заранее спасибо за ответ.