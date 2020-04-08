RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2491249224932494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 792
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
187
Всього голосів : 792
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:35

Re: ПУМБ

  alibob написав:Ещё через неделю заказал ещё одну VISA именную, получил через 8 дней. Все рабочие, чип, бесконтакт, именные. Зачем спрашивать в отделениях? Заказал, пришла СМС, пришёл забрал.

Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн:
У Вас есть действующий счет в выбранной валюте. Для открытия нового счета выберите другую валюту.

Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31017
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:06

###Неааа, в ИБ не дает заказать 2й счет в грн### - Ваша правда. Говорят, что два счёта можно, если один из них зарплатный. Я не пробовал.
###Но две именных: осн + допка ВсеКарта -- я таки заказал через ИБ и получил.### - аналогично.
alibob
 
Повідомлень: 57
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:48

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, присматриваюсь к "всекарте" в гривне и интересует такой вопрос. Вот допустим закажу я себе эту "всекарту", в моей округе есть только банкоматы "Приватбанка" и "Ощадбанка" -- сколько они обычно дают по этой карте? По сколько операций можно совершить подряд? Почему спрашиваю, так как на данный момент у меня пакет "крепкий" и да, приходится обращаться в кассу банка, но без ограничений. А я вот боюсь попасть потом в ситуацию, что и в кассу потом не сунешься и чужие банкоматы будут "отфутболивать", давая по 500 грн всего. Всем заранее спасибо за ответ.
tegen
 
Повідомлень: 68
З нами з: 31.08.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:56

  tegen написав:Подскажите, пожалуйста, присматриваюсь к "всекарте" в гривне и интересует такой вопрос. Вот допустим закажу я себе эту "всекарту", в моей округе есть только банкоматы "Приватбанка" и "Ощадбанка" -- сколько они обычно дают по этой карте? По сколько операций можно совершить подряд? Почему спрашиваю, так как на данный момент у меня пакет "крепкий" и да, приходится обращаться в кассу банка, но без ограничений. А я вот боюсь попасть потом в ситуацию, что и в кассу потом не сунешься и чужие банкоматы будут "отфутболивать", давая по 500 грн всего. Всем заранее спасибо за ответ.

Зависит конечно от модели банкомата и от того какая карта - Виза или Мастер. Виза предпочтительнее потому как с Мастеров больше 1000 чужие банкоматы не выдают - по Визе до 2000. Обычно Ощад по Визам дает 3 раза по 2 тыс. в сутки. Приват по Визе тоже до 2 тыс. за раз, но по общей сумме не тестил - больше 10 тыс. в день не снимал. В прошлом году знаю, что по Мастеру Приват выдавал 13 раз по тысяче потом включал экран, что банкомат для получения небольших сумм.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:37

ПУМБа нарешті почула стогін постраждалих від шахраїв і вирішила вжити рішучих заходів для протистояння фроду - продавати страховку від шахрайства.

Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4293
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:15

отовже понавидумують термінів язик визалить
скіммінг
вішінг
фармінг
фішінг
кардінг

:shock:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8104
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:18

фродінг
смішінг

єтіть!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8104
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:28

говорят ПУМП - 12% депозитное свойство.

вывод и пополнение 0% ?

Процент по остаток средств считается каждый день по прихожу и капитализируется раз в месяц?

Как фин. шмон? в скунсе-форвард, на форуме говорили что есть, но пока не расстреляли за 140к грн.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 22.12.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2491249224932494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24938)
12.04.2020 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.