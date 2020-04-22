RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24932494249524962497>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 794
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:42

PUMB


Доброго дня)

Как ситуация с возвратом валютных депозитов?

Надо записываться заранее?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2517 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 20:38

prodigy
Надо заказать.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 23:39

prodigy
Надо заказать.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:05

До которого времени нужно пополнить депозит свободный через пумб онлайн, чтобы проводка прошла тек. днем?
anikola13
 
Повідомлень: 805
З нами з: 08.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:49

  anikola13 написав:До которого времени нужно пополнить депозит свободный через пумб онлайн, чтобы проводка прошла тек. днем?

В опердень.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:54

  ukrprom2014 написав:
  anikola13 написав:До которого времени нужно пополнить депозит свободный через пумб онлайн, чтобы проводка прошла тек. днем?

В опердень.

Т.е сегодня уже пролетел?
anikola13
 
Повідомлень: 805
З нами з: 08.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:40

anikola13
Да
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:41

Re: ПУМБ

хто знає в якій саме годині відбувається нарахування процентів на депозиті вільному , дивився після 12 ночі ,сума нарахованих процентів не збільшилась
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 170
З нами з: 19.02.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:02

  Ananas1start написав:хто знає в якій саме годині відбувається нарахування процентів на депозиті вільному , дивився після 12 ночі ,сума нарахованих процентів не збільшилась

збільшується зазвичай десь з 20 до 21 години з наступного дня від дати зарахування коштів на депозит
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:00

  velvet написав:
  Ananas1start написав:хто знає в якій саме годині відбувається нарахування процентів на депозиті вільному , дивився після 12 ночі ,сума нарахованих процентів не збільшилась

збільшується зазвичай десь з 20 до 21 години з наступного дня від дати зарахування коштів на депозит


якщо в мене лежать кошти на депозиті вільному і я хочу їх зняти коли це робити щоб цей день зарахувало ?
тобто там сума збільшується кожен день , в який момент вона збільшується і після неї вже починається наступний день нарахування
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 170
З нами з: 19.02.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24932494249524962497>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.