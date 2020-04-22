PUMB
Доброго дня)
Как ситуация с возвратом валютных депозитов?
Надо записываться заранее?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:42
PUMB
Доброго дня)
Как ситуация с возвратом валютных депозитов?
Надо записываться заранее?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 16 кві, 2020 20:38
prodigy
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Додано: Чет 16 кві, 2020 23:39
prodigy
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:05
До которого времени нужно пополнить депозит свободный через пумб онлайн, чтобы проводка прошла тек. днем?
Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:49
В опердень.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:54
Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:40
anikola13
Да
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:41
Re: ПУМБ
хто знає в якій саме годині відбувається нарахування процентів на депозиті вільному , дивився після 12 ночі ,сума нарахованих процентів не збільшилась
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Додано: Вів 21 кві, 2020 01:02
збільшується зазвичай десь з 20 до 21 години з наступного дня від дати зарахування коштів на депозит
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:00
якщо в мене лежать кошти на депозиті вільному і я хочу їх зняти коли це робити щоб цей день зарахувало ?
тобто там сума збільшується кожен день , в який момент вона збільшується і після неї вже починається наступний день нарахування
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