Додано: Чет 23 кві, 2020 09:43

cohan написав: а овердрафт уже сам исправляется или по-прежнему просить их нужно?



не пойму откуда взялся, то ли после валютообмена и сразу же P2P наружу, то ли (не хватало еще) после входящего СЭП и перевода на "вильный" а овердрафт уже сам исправляется или по-прежнему просить их нужно?не пойму откуда взялся, то ли после валютообмена и сразу же P2P наружу, то ли (не хватало еще) после входящего СЭП и перевода на "вильный"

Значит смотрите - после СЭП овердрафт не может быть в принципе. Эти операции отметайте сразу. Валютообмен и сразу наружу тоже быть не должно - ведь валютообмен проведен по счету. Обычно пумба начисляет "возвращаемый овер" если был р2р входящий и после него сразу или пополнение "свободного" или р2р наружу - все операции приложением пумбы. По сути овера тоже быть не должно, но пумба его типа ошибочно начисляет.На счет "сам исправляется" - да на этой ветке было 2 сообщения о том что пумба вернула "ошибочный" овер одному человеку через день, а другому через пару недель. Поэтому смотрите сами если сумма для вас не критична - можно ничего не предпринимать - авось вернется. Но я бы написал. Оно и надежнее и быстрее. Опять таки если овер таки был законным и возврат вам не положен - вам напишут где вы накосячили. А Знание - это как известно - Сила!