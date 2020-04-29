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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 кві, 2020 22:06
Re: ПУМБ
дивився сьогодні , в 9 вже була нарахована нова порція процентів , хоча тут все одно тяжко щось сказати бо не ясно може це за попередній день вони просто нараховуються майже добу чи це вже за цю добу нараховано , невідомо
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Додано: Сер 22 кві, 2020 08:14
Ananas1start
Це за попередню добу.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 08:51
Что значит за предыдущие сутки? Это же безграмотно месье . За предыдущие сутки могут быть только обороты по карте, а на них % точно не начисляются. А проценты начисляются на остаток по счету. В банках (и в Пумбе в т.ч.) % начисляется на остаток по карте на утро текущего дня (ну или если хотите на вечер предыдущего - по сути те же яйца - вид сбоку , но никак не за сутки
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Сер 22 кві, 2020 10:31
Re: ПУМБ
Это и имелось ввиду.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 11:04
ПУМБ начисляет вечером % за текущий день,т.е. если вчера разместили депозит, то за вчера % не положены, а за сегодняшний день вечером начисляют %
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Додано: Чет 23 кві, 2020 08:50
Re: ПУМБ
а овердрафт уже сам исправляется или по-прежнему просить их нужно?
не пойму откуда взялся, то ли после валютообмена и сразу же P2P наружу, то ли (не хватало еще) после входящего СЭП и перевода на "вильный"
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:43
Значит смотрите - после СЭП овердрафт не может быть в принципе. Эти операции отметайте сразу. Валютообмен и сразу наружу тоже быть не должно - ведь валютообмен проведен по счету. Обычно пумба начисляет "возвращаемый овер" если был р2р входящий и после него сразу или пополнение "свободного" или р2р наружу - все операции приложением пумбы. По сути овера тоже быть не должно, но пумба его типа ошибочно начисляет.
На счет "сам исправляется" - да на этой ветке было 2 сообщения о том что пумба вернула "ошибочный" овер одному человеку через день, а другому через пару недель. Поэтому смотрите сами если сумма для вас не критична - можно ничего не предпринимать - авось вернется. Но я бы написал. Оно и надежнее и быстрее. Опять таки если овер таки был законным и возврат вам не положен - вам напишут где вы накосячили. А Знание - это как известно - Сила!
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:34
Re: ПУМБ
Добрый вечер. Не подскажите в Пумбовских терминалах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:11
Re: ПУМБ
в нашій країні може бути все
і навіть сніг влітку
+50грн !
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:49
Даже если после явного бреда поставить смайлик, то он от этого шуткой не станет, а останется бредом.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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