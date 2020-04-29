RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2495249624972498>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 794
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
210
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 794
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:06

Re: ПУМБ

дивився сьогодні , в 9 вже була нарахована нова порція процентів , хоча тут все одно тяжко щось сказати бо не ясно може це за попередній день вони просто нараховуються майже добу чи це вже за цю добу нараховано , невідомо
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 180
З нами з: 19.02.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 08:14

Ananas1start
Це за попередню добу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 08:51

  ukrprom2014 написав:Ananas1start
Це за попередню добу.

Что значит за предыдущие сутки? Это же безграмотно месье ;). За предыдущие сутки могут быть только обороты по карте, а на них % точно не начисляются. А проценты начисляются на остаток по счету. В банках (и в Пумбе в т.ч.) % начисляется на остаток по карте на утро текущего дня (ну или если хотите на вечер предыдущего - по сути те же яйца - вид сбоку ;), но никак не за сутки :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:31

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:на утро текущего дня (ну или если хотите на вечер предыдущего - по сути те же яйца - вид сбоку , но никак не за сутки

Это и имелось ввиду.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:04

  ukrprom2014 написав:Ananas1start
Це за попередню добу.

ПУМБ начисляет вечером % за текущий день,т.е. если вчера разместили депозит, то за вчера % не положены, а за сегодняшний день вечером начисляют %
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 08:50

Re: ПУМБ

а овердрафт уже сам исправляется или по-прежнему просить их нужно?

не пойму откуда взялся, то ли после валютообмена и сразу же P2P наружу, то ли (не хватало еще) после входящего СЭП и перевода на "вильный"
cohan
 
Повідомлень: 137
З нами з: 27.09.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:43

  cohan написав:а овердрафт уже сам исправляется или по-прежнему просить их нужно?

не пойму откуда взялся, то ли после валютообмена и сразу же P2P наружу, то ли (не хватало еще) после входящего СЭП и перевода на "вильный"

Значит смотрите - после СЭП овердрафт не может быть в принципе. Эти операции отметайте сразу. Валютообмен и сразу наружу тоже быть не должно - ведь валютообмен проведен по счету. Обычно пумба начисляет "возвращаемый овер" если был р2р входящий и после него сразу или пополнение "свободного" или р2р наружу - все операции приложением пумбы. По сути овера тоже быть не должно, но пумба его типа ошибочно начисляет.
На счет "сам исправляется" - да на этой ветке было 2 сообщения о том что пумба вернула "ошибочный" овер одному человеку через день, а другому через пару недель. Поэтому смотрите сами если сумма для вас не критична - можно ничего не предпринимать - авось вернется. Но я бы написал. Оно и надежнее и быстрее. Опять таки если овер таки был законным и возврат вам не положен - вам напишут где вы накосячили. А Знание - это как известно - Сила! :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:34

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Не подскажите в Пумбовских терминалах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 411
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:11

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:после СЭП овердрафт не может быть в принципе.


в нашій країні може бути все
і навіть сніг влітку :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8219
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:49

  greenozon написав:
  Flamingo написав:после СЭП овердрафт не может быть в принципе.


в нашій країні може бути все
і навіть сніг влітку :)

Даже если после явного бреда поставить смайлик, то он от этого шуткой не станет, а останется бредом.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2495249624972498>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, Kalgan, ralf, Vorlon, WachtAmRhein і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16704)
30.04.2020 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.