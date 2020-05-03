Flamingo написав:после СЭП овердрафт не может быть в принципе.
в нашій країні може бути все і навіть сніг влітку
Даже если после явного бреда поставить смайлик, то он от этого шуткой не станет, а останется бредом.
Я бы не был таким категоричным Июльский снег в Карпатах https://www.rbc.ua/rus/styler/zima-gora ... 87588.html У нас банки еще и не такое сейчас исполняют. Вот например: "Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями – им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "Мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание – это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны" https://strana.ua/finance/264092-kak-iz ... atsii.html
По пумбе подобного безпредела пока замечено не было, но например с мухлеванием на курсах валют они как то баловались. Так что... лучше перебдеть
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю - если среди статьи из "многа букав" разместить такой вот вброс, то нужный эффект будет достигнут за счет любителей этот мусор тиражировать
ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю - если среди статьи из "многа букав" разместить такой вот вброс, то нужный эффект будет достигнут за счет любителей этот мусор тиражировать
Повністю підтримую. Нічого не сказано, але г..на в вуха "пересічного" налили
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):