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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2495249624972498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 795
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:03

  Flamingo написав:
  greenozon написав:
  Flamingo написав:после СЭП овердрафт не может быть в принципе.


в нашій країні може бути все
і навіть сніг влітку :)

Даже если после явного бреда поставить смайлик, то он от этого шуткой не станет, а останется бредом.

Я бы не был таким категоричным :roll:
Июльский снег в Карпатах
https://www.rbc.ua/rus/styler/zima-gora ... 87588.html
У нас банки еще и не такое сейчас исполняют. Вот например:
"Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями – им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "Мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание – это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны"
https://strana.ua/finance/264092-kak-iz ... atsii.html

По пумбе подобного безпредела пока замечено не было, но например с мухлеванием на курсах валют они как то баловались. Так что... лучше перебдеть 8)
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:10

  EKO написав:

Я бы не был таким категоричным :roll:

Как ваш экскурс в историю погоды + неразбериха в банках из-за тупости клерков могут быть соотнесены с возможностью получить овер при ВХОДЯЩЕМ СЭПе?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:35

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Не подскажите в Пумбовских терминалах уже настроили суммы для пополнения до 5 тыс.грн?

Сегодлня пополнял 13,5 за раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:56

  Flamingo написав:
  EKO написав:

Я бы не был таким категоричным :roll:

Как ваш экскурс в историю погоды + неразбериха в банках из-за тупости клерков могут быть соотнесены с возможностью получить овер при ВХОДЯЩЕМ СЭПе?

Та він ватну антиукраїнську інфопомийку тут рекламує, не більше.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:01

Re: ПУМБ

  EKO написав:Вот например


ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю - если среди статьи из "многа букав" разместить такой вот вброс, то нужный эффект будет достигнут за счет любителей этот мусор тиражировать
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:20

  DmitryZP написав:
  EKO написав:Вот например


ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю - если среди статьи из "многа букав" разместить такой вот вброс, то нужный эффект будет достигнут за счет любителей этот мусор тиражировать

Повністю підтримую. Нічого не сказано, але г..на в вуха "пересічного" налили
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:43

Re: ПУМБ

  EKO написав:и уплачены ли с них налоги

  EKO написав:но только удержим с суммы 19,5%

Детектор фейка ЧДА: финмон никак не связан с налогами. Банки не являются налоговыми агентами при операциях оплат банковскими переводами или p2p переводами.

Полвареника для банковской темы.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:23

  klug написав:ЛУМУМБа понизив відсотки на вільних:
₴ - 10%
$ - 1%
€ - 0,5%

О, не дарма садок насаджав...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:44

  kreuz написав:
  klug написав:ЛУМУМБа понизив відсотки на вільних:
₴ - 10%
$ - 1%
€ - 0,5%

О, не дарма садок насаджав...

Та я теж трохи прикопав, але у ЛУМУМБи тепер лиш ранні сорти - немає тривалого зберігання :(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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