Додано: Сер 29 кві, 2020 23:03

Flamingo написав: greenozon написав: Flamingo написав: после СЭП овердрафт не может быть в принципе. после СЭП овердрафт не может быть в принципе.



в нашій країні може бути все

і навіть сніг влітку і навіть сніг влітку

Даже если после явного бреда поставить смайлик, то он от этого шуткой не станет, а останется бредом. Даже если после явного бреда поставить смайлик, то он от этого шуткой не станет, а останется бредом.

Я бы не был таким категоричнымУ нас банки еще и не такое сейчас исполняют. Вот например:"Перечисления более 5 тысяч грн стали тормозить, а когда люди обращались в банки с претензиями – им задавали вопросы, за что эти деньги и уплачены ли с них налоги. Не все так поступают, но неприятные прецеденты есть. Кто-то выпускает платежи, а кто-то нет. В одном банке человеку вообще заявили странное условие: "Мы готовы отпустить этот перевод без объяснений и подтверждения, но только удержим с суммы 19,5%". То есть НДФЛ (налог с доходов физлиц) на 18% плюс 1,5% военного сбора. Банк ведь агент налогового контроля. Хотя само такое взыскание – это нонсенс, не предусмотренный новым законом. Конечно, клиенты очень недовольны"По пумбе подобного безпредела пока замечено не было, но например с мухлеванием на курсах валют они как то баловались. Так что... лучше перебдеть