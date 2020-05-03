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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2496249724982499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:58

По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.

Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.

  maxprofit написав:Та він ватну антиукраїнську інфопомийку тут рекламує, не більше.




  DmitryZP написав:
ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю

Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:30

Re: ПУМБ

  kreuz написав:О, не дарма садок насаджав...

И шо 1% сделает пану день?
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ukrprom2014
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