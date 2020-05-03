Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.
Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 01:58
По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.
Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.
Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Пон 04 тра, 2020 09:30
Re: ПУМБ
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