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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2496249724982499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:58

По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.

Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.

  maxprofit написав:Та він ватну антиукраїнську інфопомийку тут рекламує, не більше.




  DmitryZP написав:
ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю

Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:30

Re: ПУМБ

  kreuz написав:О, не дарма садок насаджав...

И шо 1% сделает пану день?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:32

якщо скотимся до укрсибівських 0.0001
то так, 1% це ціла галактика! :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:36

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:О, не дарма садок насаджав...

И шо 1% сделает пану день?

Не галактика звичайно, але і не день. 3 місяці, най буде.

Усюди все падає, хіба є сенс відмовлятися ще й від цього 1%?..
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:30

kreuz
Ага, столбы наше все :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:20

Re: ПУМБ понизил видсотки, а ему понизили рейт на B-

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) восьми украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения из-за влияния пандемии коронавируса.

В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и ПравэксБанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».

Если не ошибаюсь это B-.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:01

  Maksi2 написав:Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) восьми украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения из-за влияния пандемии коронавируса.

В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и ПравэксБанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».

Если не ошибаюсь это B-.


интересно как Креди Агриколь в эту компашку затесался
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:06

  EKO написав:По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.


у Страны штуки с выдумками проскакивают, вообще иногда кажется что такая себе пропаганда (отнюдь не российская), но номера у ПУМБа о невыводе средств со счета ФОПа без платежа 5% году так в 2011-2013 помню, знаю (правда, со слов коллег)

в конце - концов, Форвард и сейчас стремается обычный перевод физлица но ФОПа в налоговую (ЕСВ) с карты отправить, у кого как юристы скажут
cohan
 
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