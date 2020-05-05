Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.
Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 01:58
По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.
Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.
Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Пон 04 тра, 2020 09:30
Re: ПУМБ
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Додано: Пон 04 тра, 2020 09:32
якщо скотимся до укрсибівських 0.0001
то так, 1% це ціла галактика!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:36
Не галактика звичайно, але і не день. 3 місяці, най буде.
Усюди все падає, хіба є сенс відмовлятися ще й від цього 1%?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:30
kreuz
Ага, столбы наше все
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 06 тра, 2020 01:20
Re: ПУМБ понизил видсотки, а ему понизили рейт на B-
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) восьми украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения из-за влияния пандемии коронавируса.
В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и ПравэксБанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».
Если не ошибаюсь это B-.
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:01
интересно как Креди Агриколь в эту компашку затесался
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:06
у Страны штуки с выдумками проскакивают, вообще иногда кажется что такая себе пропаганда (отнюдь не российская), но номера у ПУМБа о невыводе средств со счета ФОПа без платежа 5% году так в 2011-2013 помню, знаю (правда, со слов коллег)
в конце - концов, Форвард и сейчас стремается обычный перевод физлица но ФОПа в налоговую (ЕСВ) с карты отправить, у кого как юристы скажут
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:59
Це все банки, що емітували свої боргові цінні папери, які обертаються на зовнішніх ринках та мають отримувати рейтинги. Для пересічного вказана інформація не має жодного значення, оскільки заволодіти вказаними паперами можливо лише... аж ніяк
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